Variazioni nel management di Bmw Italia

(Di mercoledì 27 luglio 2022) SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – A partire dal 1° settembre 2022 ci saranno delleorganizzative neldi BMWin linea con la filosofia di crescita professionale e diffusione delle competenze all’interno dell’azienda. Gianluca Durante, 46 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Federico II di Napoli, che attualmente ricopre l’incarico di General Manager di BMW Roma assumerà l’incarico di Direttore Vendite BMW. Durante è entrato in BMWnel 2006 dove ha ricoperto differenti incarichi, tra cui Area Manager e successivamente Finance manager della filiale BMW Roma. Dal 2019 era General Manager di BMW Roma. Durante sostituirà Andrea Gucciardi che lascia l’azienda per affrontare nuove sfide professionali. Salvatore Nicola Nanni, attualmente Direttore BMW Motorrad, ...

La Provincia di Cremona e Crema

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) - A partire dal 1° settembre 2022 ci saranno delle variazioni organizzative nel management di BMW Italia in linea ...