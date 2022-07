Valentina Giunta uccisa a coltellate, il figlio sui social elogiava il padre carcerato: «Sei il mio leone» (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Papà sei il mio amore, ti amo». Scriveva così sul suo profilo Facebook M.S. il 15enne che è accusato di aver accoltellato a morte la madre, Valentina Giunta,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Papà sei il mio amore, ti amo». Scriveva così sul suo profilo Facebook M.S. il 15enne che è accusato di aver accoltellato a morte la madre,,...

