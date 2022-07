Valentina Giunta, uccisa a coltellate a 32 anni. Fermato il figlio minorenne. Il dolore sui social: 'Spero tu abbia trovato la pace' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si chiama Valentina Giunta , la donna di 32 anni uccisa nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a Catania . La donna è stata ferita a morte con diversi fendenti, ed è stata rinvenuta a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si chiama, la donna di 32nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a Catania . La donna è stata ferita a morte con diversi fendenti, ed è stata rinvenuta a ...

