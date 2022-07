Valentina Giunta uccisa a Catania | fermato il figlio 15enne | accoltellata dopo l’ennesima lite

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sin dalla diffusione della notizia della morte di, sono circolate indiscrezioni circa la possibilità che in questa storia, fosse coinvolto un minore. E purtroppo, il minore in questione, sembrerebbe essere ildella ragazza., sarebbe statada suo, un ragazzo di 15 anni. Sono queste le ultime notizie che arrivano dadove la polizia etnea haper omicidio ildi. Poche orela notizia del ritrovamento del cadavere della donna, nella sua casa, arriva anche l’indiscrezione circa il fermo; la 32enne, lo ricordiamo, è stata ferita mortalmente con colpi di arma da taglio nella sua ...

Pare che i rapporti in famiglia fossero tesi da tempo. Per gli investigatori l'omicidio di, 32 anni, sarebbe avvenuto al culmine ...in alcune foto tratte da Facebook Catania, 27 luglio 2022 - Scorre il dolore sui social per la morte di, la donna di 32 anni uccisa a Catania . Il corpo è stato ...Valentina Giunta uccisa a 32 anni a Catania, chi è il figlio minorenne: il ragazzino è stato fermato dalla polizia ...Era legato al padre, detenuto nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione specializzata in furti d'auto, e temeva che la madre lo volesse allontanare da lui e dal nonno paterno, anche lui rimasto ...