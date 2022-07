Valentina Di Mauro | cosa ha detto prima di morire

_antracene : RT @elios_skia: Questo solo ieri: Valentina di Mauro è stata uccisa a coltellate a Como dal compagno; un altro ha ucciso prima il nuovo com… - petlifesaver : RT @chia_re_tta: L’ennesimo. - ParliamoDiNews : Valentina di Mauro, le urla al compagno prima di essere uccisa: «Amore basta, mi fai male» - Controcopertina… - occhio_notizie : La donna è stata uccisa nel Comasco con alcune coltellate al petto e alla schiena - chia_re_tta : L’ennesimo. -

La coppia si era trasferita da due anni Lei 33 anni, collaboratrice domestica e originaria di Varese, lui 27 anni, magazziniere:e Marco sono descritti da vicini e conoscenti come una ...... che ha visto sul palco un ensamble eterogeneo composto da Dario La Stella (danza),Solinas (danza), Antonio Baldinu (batteria), Alice Doro (chitarra),Porcu (narrazione). I performer ...Non appena in casa sono arrivati i carabinieri l'uomo avrebbe farfugliato che ha agito in questo modo perché era convinto che lei lo avesse tradito ...Mercoledì 27 luglio, alle ore 21.00, presso il parco Teodorico, si terrà l’esibizione di “TO BE CHOIR”, un gruppo vocale di 25 voci guidato da Valentina Cortesi e accompagnato da una band di grandi mu ...