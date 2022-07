Vaiolo scimmie: 426 casi confermati in Italia, 2 donne (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 426 i casi confermati di Vaiolo delle scimmie in Italia, 19 in più rispetto all'ultima rilevazione, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a ieri, 26 luglio. I casi collegati a viaggi all'estero sono 129 e l'età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). Nella casistica tricolore risultano solo due donne (424 sono uomini). La regione con il più alto numero di casi confermati è la Lombardia che ne segnala 197, seguita da Lazio (90), Emilia Romagna (49), Veneto (31), Toscana (12) e Piemonte (10). Sei regioni non hanno ancora segnalato nessun caso di monkeypox. Le restanti, comprese le province autonome di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 426 ididellein, 19 in più rispetto all'ultima rilevazione, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a ieri, 26 luglio. Icollegati a viaggi all'estero sono 129 e l'età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). Nellastica tricolore risultano solo due(424 sono uomini). La regione con il più alto numero diè la Lombardia che ne segnala 197, seguita da Lazio (90), Emilia Romagna (49), Veneto (31), Toscana (12) e Piemonte (10). Sei regioni non hanno ancora segnalato nessun caso di monkeypox. Le restanti, comprese le province autonome di ...

