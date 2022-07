Vaiolo delle scimmie, Oms: “Mancano dati di efficacia dei vaccini”. New York chiede il cambio di nome della malattia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo la dichiarazione del Vaiolo delle scimmie di emergenza sanitaria e il richiamo a comportamenti responsabile per evitare la trasmissione, l’Oms interviene nuovamente sulle infezioni da monkeypox che sono aumentate del 48% nel giro di una settimana. “Un vaccino contro il Vaiolo, chiamato MVA-BN, è stato approvato in Canada, Unione Europea e Stati Uniti per l’uso contro il Vaiolo delle scimmie. Altri due vaccini, LC16 e ACAM2000, sono allo studio anche per l’uso contro il Vaiolo delle scimmie. Tuttavia, ci Mancano ancora dati sull’efficacia dei vaccini per il Vaiolo delle scimmie, o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo la dichiarazione deldi emergenza sanitaria e il richiamo a comportamenti responsabile per evitare la trasmissione, l’Oms interviene nuovamente sulle infezioni da monkeypox che sono aumentate del 48% nel giro di una settimana. “Un vaccino contro il, chiamato MVA-BN, è stato approvato in Canada, Unione Europea e Stati Uniti per l’uso contro il. Altri due, LC16 e ACAM2000, sono allo studio anche per l’uso contro il. Tuttavia, ciancorasull’deiper il, o ...

