Vaiolo delle scimmie, lo ammette anche l’Oms: “Omosessuali maschi maggior veicolo di contagio” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug — «Sono stati segnalati nella regione europea, n.d.r. quasi 12mila casi probabili o confermati» di Vaiolo delle scimmie, «per lo più tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. Questo può essere un messaggio difficile, ma esercitare cautela può salvaguardare te e la tua comunità più ampia». Lo ammette dunque anche l’Oms, nella persona di Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa: il gruppo più a rischio e che in questo momento rappresenta il maggior veicolo di contagio dell’infezione di monkeypox virus rimane quello dei «maschi che fanno sesso con maschi» (msm), cioè gli Omosessuali. Vaiolo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug — «Sono stati segnalati nella regione europea, n.d.r. quasi 12mila casi probabili o confermati» di, «per lo più tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. Questo può essere un messaggio difficile, ma esercitare cautela può salvaguardare te e la tua comunità più ampia». Lodunque, nella persona di Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa: il gruppo più a rischio e che in questo momento rappresenta ildidell’infezione di monkeypox virus rimane quello dei «che fanno sesso con» (msm), cioè gli...

Agenzia_Ansa : Il vaccino da solo non può fermare l'epidemia di vaiolo delle scimmie: 'Chiediamo per il momento di adottare misure… - Agenzia_Ansa : La città di New York ha chiesto all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di cambiare nome al vaiolo delle sci… - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Mikepub1 : @Yoda_755 Per me se li possono ficcare dove non batte il sole sia il siero Covid, sia quello per il vaiolo delle sc… - SilviaZavagno : @Pannocchio13 Be’ leggi qui…*4925%…grazie al siero.. -