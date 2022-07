Vaccino Covid, 1 reazione ogni 1000 dosi, 82% non gravi (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Una reazione avversa al Vaccino anti-Covid ogni 1000 dosi somministrate. E’ quanto emerge dal 12esimo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall’Aifa. Tra il 27 dicembre 2020, data di avvio della campagna vaccinale anti-Covid, e il 26 giugno 2022, per i 5 vaccini in uso in Italia – sottolinea l’Agenzia italiana del farmaco – sono arrivate quasi 138mila (137.899) segnalazioni di sospetta reazione avversa su un totale di oltre 138 milioni di dosi somministrate (138.199.076), di cui l’81,8% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Il tasso di segnalazione è di 100 eventi avversi ogni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Unaavversa alanti-somministrate. E’ quanto emerge dal 12esimo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini-19 pubblicato dall’Aifa. Tra il 27 dicembre 2020, data di avvio della campagna vaccinale anti-, e il 26 giugno 2022, per i 5 vaccini in uso in Italia – sottolinea l’Agenzia italiana del farmaco – sono arrivate quasi 138mila (137.899) segnalazioni di sospettaavversa su un totale di oltre 138 milioni disomministrate (138.199.076), di cui l’81,8% riferite a eventi non, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Il tasso di segnalazione è di 100 eventi avversi...

