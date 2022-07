Usa, rapporto del Senato svela le infiltrazioni della Cina nella Fed. Tensioni Washington-Pechino per la visita di Pelosi a Taiwan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ennesima spy story che coinvolge Stati Uniti e Cina. In un rapporto pubblicato ieri dal Senato americano, Pechino viene accusato di aver condotto per oltre 10 anni una campagna di reclutamento del personale impiegato nella Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti. Obiettivo dell’operazione: ottenere in maniera illegale dati sensibili e informazioni sulla politica monetaria di Washington . Reclutamento forzato con mezzi intimidatori ma non solo. Il rapporto presentato da Rob Portman, Senatore repubblicano dell’Ohio, alla Camera Alta del Parlamento americano, afferma che sarebbero stati identificati dalla stessa Federal Reserve– che ha avviato un’ indagine interna- diversi dipendenti con collegamenti con Pechino. In una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ennesima spy story che coinvolge Stati Uniti e. In unpubblicato ieri dalamericano,viene accusato di aver condotto per oltre 10 anni una campagna di reclutamento del personale impiegatoFederal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti. Obiettivo dell’operazione: ottenere in maniera illegale dati sensibili e informazioni sulla politica monetaria di. Reclutamento forzato con mezzi intimidatori ma non solo. Ilpresentato da Rob Portman,re repubblicano dell’Ohio, alla Camera Alta del Parlamento americano, afferma che sarebbero stati identificati dalla stessa Federal Reserve– che ha avviato un’ indagine interna- diversi dipendenti con collegamenti con. In una ...

