Usa pronti a muovere jet militari se Pelosi visita Taiwan

Il Pentagono è pronto ad aumentare le forze nell'area dell'indopacifico in caso Nancy Pelosi dovesse recarsi in visita a Taiwan. Lo riferiscono fonti ufficiali all'Associated Press. Si tratterebbe di ...: noia muovere jet militari Il Pentagono intanto è pronto ad aumentare le forze nell'area dell'indopacifico nel caso in cui Nancy Pelosi dovesse recarsi in visita a Taiwan. Lo riferiscono ...(ANSA) - WASHINGTON, 27 LUG - Il Pentagono è pronto ad aumentare le forze nell'area dell'indopacifico in caso Nancy Pelosi dovesse recarsi in ...Pechino minaccia di far alzare in volo i suoi jet se la speaker della Camera confermerà il viaggio a Taipei. Il presidente Usa prepara il colloquio con ...