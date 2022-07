Usa: ex segretario Difesa Trump su 6 gennaio, non mi fu ordinato di predisporre truppe (Di mercoledì 27 luglio 2022) Washington, 27 lug. (Adnkronos) - Donald Trump non ha mai impartito al suo segretario alla Difesa ad interim, Chris Miller, l'ordine formale di predisporre il dispiegamento di 10mila soldati in Campidoglio il 6 gennaio 2021. Questo quanto emerge da un nuovo video relativo ad una deposizione di Miller rilasciata al comitato ristretto della Camera che indaga sull'insurrezione di Capitol Hill. "Non mi è mai stata data alcuna disposizione o ordine né sapevo di piani di quella natura", ha detto Miller nel video. "Ovviamente disponevamo di piani per attivare più persone, ma non era altro che una pianificazione di emergenza", ha aggiunto Miller. "Non c'è stato uno scambio di messaggi ufficiali o qualcosa di simile." Trump aveva precedentemente sostenuto di aver chiesto che le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Washington, 27 lug. (Adnkronos) - Donaldnon ha mai impartito al suoallaad interim, Chris Miller, l'ordine formale diil dispiegamento di 10mila soldati in Campidoglio il 62021. Questo quanto emerge da un nuovo video relativo ad una deposizione di Miller rilasciata al comitato ristretto della Camera che indaga sull'insurrezione di Capitol Hill. "Non mi è mai stata data alcuna disposizione o ordine né sapevo di piani di quella natura", ha detto Miller nel video. "Ovviamente disponevamo di piani per attivare più persone, ma non era altro che una pianificazione di emergenza", ha aggiunto Miller. "Non c'è stato uno scambio di messaggi ufficiali o qualcosa di simile."aveva precedentemente sostenuto di aver chiesto che le ...

TV7Benevento : Usa: ex segretario Difesa Trump su 6 gennaio, non mi fu ordinato di predisporre truppe - - claudiomadricar : STOP DI JOE BIDEN ALLE VELLEITÀ GOLPISTE DI BOLSONARO Si è aperta a Brasilia la XV Conferenza dei Ministri della Di… - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Turchia: esportazioni grano ucraino riprenderanno entro una settimana: Segretario Difesa Us… - qaswerty1234 : @MCriscitiello @tvdellosport @Glongari @AlfredoPedulla @PSG_inside Questa è peggio di Marotta che telefona a Elkann… - XFox : RT @berardino: Henry Kissinger ha invitato l'Occidente e Kiev a non cedere il territorio occupato dalla ???? durante possibili futuri negozia… -