Usa | Biden negativo al Covid | oggi il ritorno in pubblico

Joe Biden è tornato negativo al Covid-19. A dirlo è il medico del presidente degli Stati Uniti, Kevin O'Connor. Biden, risultato positivo il 21 luglio scorso, «ha completato i cinque giorni» di cura con l'antivirale Paxlovid. «Ieri sera e questa mattina è risultato negativo ai test per il Covid», ha aggiunto O'Connor. Il medico ha spiegato che il presidente statunitense interromperà l'isolamento ma «indosserà la mascherina per i prossimi 10 giorni quando è insieme ad altre persone». Biden è tornato in pubblico oggi stesso, al Rose Garden della Casa Bianca: «Sono risultato negativo al Covid dopo cinque giorni di isolamento. Per fortuna i miei sintomi sono stati lievi e ora mi sento benissimo», ha ...

