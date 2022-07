Usa, Biden attacca Trump: incitare rivolta non è rispetto legge (Di mercoledì 27 luglio 2022) Joe Biden risponde agli attacchi di Donald Trump. "Chiamatemi all'antica, ma incitare una rivolta contro agenti di polizia non mi sembra rispettare la legge", ha scritto il presidente Usa su Twitter ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Joerisponde agli attacchi di Donald. "Chiamatemi all'antica, maunacontro agenti di polizia non mi sembra rispettare la", ha scritto il presidente Usa su Twitter ...

Agenzia_Ansa : Biden risponde agli attacchi di Trump. 'Chiamatemi all'antica, ma incitare una rivolta contro agenti di polizia non… - LaVeritaWeb : Sbloccato l’export dall’Ucraina: un altro trionfo per il sultano. Gli Usa pensano di far cadere il tabù e dare jet… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Biden risponde agli attacchi di Trump. 'Chiamatemi all'antica, ma incitare una rivolta contro agenti di polizia non mi se… - Elvira39886599 : @LArcozzi @ccecchet @AlexBazzaro @J_Radetzky @LaVeritaWeb La guerra è iniziata nel 2014con un colpo di stato sosten… - pincopa02997127 : RT @paradoxMKD: E dopo il cambiamento della definizione di 'vaccino', gli USA di Biden cambiano anche la definizione di recessione?? -