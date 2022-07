Usa: amministrazione Biden preoccupata per possibile viaggio Pelosi a Taiwan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Washington, 27 lug. (Adnkronos) - La sicurezza americana sta cercando di convincere la presidente della Camera Nancy Pelosi dei rischi che il suo potenziale viaggio a Taiwan potrebbe comportare in un momento molto delicato nei rapporti tra l'isola e la Cina. La Pelosi, secondo la Cnn, starebbe pianificando una visita nelle prossime settimane come parte di un viaggio più ampio in Asia e ha invitato sia i Democratici che i Repubblicani ad accompagnarla. Se avvenisse, quello della Pelosi sarebbe il primo viaggio di un presidente della Camera a Taiwan in 25 anni. Il possibile viaggio della Pelosi avverrebbe nel momento in cui Pechino ha intensificato la sua retorica e le azioni aggressive nei confronti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Washington, 27 lug. (Adnkronos) - La sicurezza americana sta cercando di convincere la presidente della Camera Nancydei rischi che il suo potenzialepotrebbe comportare in un momento molto delicato nei rapporti tra l'isola e la Cina. La, secondo la Cnn, starebbe pianificando una visita nelle prossime settimane come parte di unpiù ampio in Asia e ha invitato sia i Democratici che i Repubblicani ad accompagnarla. Se avvenisse, quello dellasarebbe il primodi un presidente della Camera ain 25 anni. Ildellaavverrebbe nel momento in cui Pechino ha intensificato la sua retorica e le azioni aggressive nei confronti di ...

