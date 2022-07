Usa a Mosca: scambiamo Griner - Whelan con "Mercante di morte" (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'amministrazione Biden, dopo mesi di dibattiti interni, ha offerto alla Russia uno scambio di prigionieri: consegnerà il trafficante d'armi Viktor Bout - soprannominato "Mercante di morte", che è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'amministrazione Biden, dopo mesi di dibattiti interni, ha offerto alla Russia uno scambio di prigionieri: consegnerà il trafficante d'armi Viktor Bout - soprannominato "di", che è ...

Maddalenapareti : Blinken parlerà con #Lavrov nei prossimi giorni. Da Kaliningrad alle dichiarazioni dell'incontro con l'ambasciatore… - simsavit : RT @lanf64: Gli #USA discutono la possibilità di consegnare aerei occidentali agli ucraini. Era ora e speriamo che il progetto vada in por… - SimoneSalazzari : RT @mariosalis: Mosca usa la guerra «non solo come strumento di distruzione di massa degli ucraini, ma anche come etnocidio deliberato», de… - Rog_2 : RT @mariosalis: Mosca usa la guerra «non solo come strumento di distruzione di massa degli ucraini, ma anche come etnocidio deliberato», de… - Ganbol74 : RT @mariosalis: Mosca usa la guerra «non solo come strumento di distruzione di massa degli ucraini, ma anche come etnocidio deliberato», de… -