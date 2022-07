(Di mercoledì 27 luglio 2022) La novità Il Senato accademico ha deciso, dopo due anni e mezzo di emergenza Covid, il rientro in aula per tutti i 23mila iscritti. IlSergio Cavalieri rilancia l’idea di «Campus aperto»: «Non solo cultura, qui si instaurano anche relazioni».

andytuit : 'Tra settembre e dicembre 2022, il movimento giovanile per la giustizia climatica occuperà centinaia di scuole e un… - PLUTOBG : RT @UTOPIASEOK: CÌ PROVO ANCHE QUA.???? sono una studentessa che cerca una stanza singola da settembre/ottobre a Lecce nei pressi del Viale… - giorgioAfichera : RT @lozucco: Sono aperte le iscrizioni per partecipare al workshop, rivolto a studentesse e studenti di tutte le università, dedicato al ci… - merysdiary : RT @UTOPIASEOK: CÌ PROVO ANCHE QUA.???? sono una studentessa che cerca una stanza singola da settembre/ottobre a Lecce nei pressi del Viale… - mangio_oreos : RT @UTOPIASEOK: CÌ PROVO ANCHE QUA.???? sono una studentessa che cerca una stanza singola da settembre/ottobre a Lecce nei pressi del Viale… -

L'Eco di Bergamo

Sono 194 i posti disponibili e le domande possono essere presentate entro il 5. Gli ...appositi inserite in percorsi paralleli ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'degli ...Il 28si svolgera' la serata per l'assegnazione dei Musicante Academy Award: una commissione nominata dalla Fondazione Pino Daniele assegnera' una serie di premi, riconoscimenti, menzioni ... Università, da settembre le lezioni tornano in presenza. Il rettore: «Luogo di socialità»