Una vita, anticipazioni 28 luglio 2022: Liberto salda tutti i debiti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Liberto e la sua famiglia potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il Seler, come si evince dalle anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda il 28 luglio 2022, informerà la moglie e la cognata che i loro debiti sono stati saldati. Nel frattempo, Azucena accetterà di conoscere il giovane Angel Lopez saldana mentre Felipe inizierà ad avere sempre più dubbi su Dori. anticipazioni Una vita 28 luglio 2022: Felipe vede Dori parlare con Genoveva e si insospettisce Felipe ha assistito senza essere visto ad una telefonata sospetta di Dori e quando le ha chiesto con chi parlasse, l'infermiera gli ha detto che si trattava di una vecchia amica che non sentiva da tempo. La donna, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 27 luglio 2022)e la sua famiglia potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il Seler, come si evince dalleUnainerenti la puntata in onda il 28, informerà la moglie e la cognata che i lorosono statiti. Nel frattempo, Azucena accetterà di conoscere il giovane Angel Lopezna mentre Felipe inizierà ad avere sempre più dubbi su Dori.Una28: Felipe vede Dori parlare con Genoveva e si insospettisce Felipe ha assistito senza essere visto ad una telefonata sospetta di Dori e quando le ha chiesto con chi parlasse, l'infermiera gli ha detto che si trattava di una vecchia amica che non sentiva da tempo. La donna, ...

