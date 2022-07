Una famiglia moderna (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una famiglia norvegese decide di fare una vacanza in Italia per festeggiare il settantesimo compleanno del padre. I tre figli, Liv, Ellen e Håkon, sono ormai adulti, e legati come forse lo sono tutti i fratelli: dall’affetto e dal fastidio. Partono contenti con i rispettivi compagni, e i due figli della maggiore, senza immaginare che i genitori li hanno convocati per annunciare la loro separazione. “A settant’anni?”, chiede Ellen subito dopo la grande rivelazione, per poi sbraitare, incredula. Liv, intanto, si sposta in cucina e si mette a piangere sull’insalatiera. Com’è possibile che una certezza così solida e inscalfibile possa crollare? Che diritto hanno i genitori di scegliere se stessi a settant’anni, fregandosene della famiglia? Questo pensano i figli, anche se da fuori giudicare viene meno facile, perché anzi si capisce che uno ha diritto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Unanorvegese decide di fare una vacanza in Italia per festeggiare il settantesimo compleanno del padre. I tre figli, Liv, Ellen e Håkon, sono ormai adulti, e legati come forse lo sono tutti i fratelli: dall’affetto e dal fastidio. Partono contenti con i rispettivi compagni, e i due figli della maggiore, senza immaginare che i genitori li hanno convocati per annunciare la loro separazione. “A settant’anni?”, chiede Ellen subito dopo la grande rivelazione, per poi sbraitare, incredula. Liv, intanto, si sposta in cucina e si mette a piangere sull’insalatiera. Com’è possibile che una certezza così solida e inscalfibile possa crollare? Che diritto hanno i genitori di scegliere se stessi a settant’anni, fregandosene della? Questo pensano i figli, anche se da fuori giudicare viene meno facile, perché anzi si capisce che uno ha diritto ...

