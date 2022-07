Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 27 luglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi, 27 luglio 2022, Rai 3 Un Posto al Sole anticipazioni: andrà in onda questa sera, 27 luglio 2022, alle 20:45 il nuovo e atteso episodio della storica fiction di Rai 3. Ecco cosa succederà. Manuela e Micaela rischiano lo scontro. Manuela ha scoperto che sua sorella vuole partire insieme al fotografo olandese, appena conosciuto e di cui si è invaghita. Così facendo però lascerà Jimmy ancora una volta solo, senza sua madre. La Cirillo cercherà di fermare la sua gemella dal compiere un tale gesto, dannoso per la vita di suo figlio. Riuscirà a convincerla a comportarsi responsabilmente? Per farlo rischierà il tutto e per tutto con una mossa ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 luglio 2022) Unal: ecco cosa succederà nellain onda, 272022, Rai 3 Unal: andrà in onda questa sera, 272022, alle 20:45 il nuovo e atteso episodio della storica fiction di Rai 3. Ecco cosa succederà. Manuela e Micaela rischiano lo scontro. Manuela ha scoperto che sua sorella vuole partire insieme al fotografo olandese, appena conosciuto e di cui si è invaghita. Così facendo però lascerà Jimmy ancora una volta solo, senza sua madre. La Cirillo cercherà di fermare la sua gemella dal compiere un tale gesto, dannoso per la vita di suo figlio. Riuscirà a convincerla a comportarsi responsabilmente? Per farlo rischierà il tutto e per tutto con una mossa ...

