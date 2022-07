Un posto al sole anticipazioni: Manuela lo protegge (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un posto al sole, Manuela scopre che Micaela vuole partire insieme al suo nuovo ragazzo. La Cirillo cercherà di far ragionare la gemella. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Manuela scopre finalmente il segreto di sua sorella. Micaela vuole partire insieme al suo nuovo ragazzo e lasciare Jimmy con il suo papà. Manuela scopre il segreto di sua sorella (web)La gemella sa benissimo che il comportamento di sua sorella non è affatto giusto e per questo motivo cercherà di farla ragionare. Nunzio ancora non riesce a credere che Chiara se ne sia andata senza di lui e Franco non trova il coraggio di dirgli di aver visto la Petrone in aeroporto e di non averla fermata. Speranza infine sarà ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Unalscopre che Micaela vuole partire insieme al suo nuovo ragazzo. La Cirillo cercherà di far ragionare la gemella. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere chescopre finalmente il segreto di sua sorella. Micaela vuole partire insieme al suo nuovo ragazzo e lasciare Jimmy con il suo papà.scopre il segreto di sua sorella (web)La gemella sa benissimo che il comportamento di sua sorella non è affatto giusto e per questo motivo cercherà di farla ragionare. Nunzio ancora non riesce a credere che Chiara se ne sia andata senza di lui e Franco non trova il coraggio di dirgli di aver visto la Petrone in aeroporto e di non averla fermata. Speranza infine sarà ...

docmickey : @fratotolo2 Ohhh sta ‘lisciando’ la sx per aver ancora un posto al sole… - Demetra_pan : un posto dove non esiste una voce, esistono voci, non esiste il sole perchè lui è solo uno specchio che ci riflett… - Alexa90084199 : RT @sonosoloila: un posto dove non esiste una voce, esistono voci, non esiste il sole perché lui è solo uno specchio che ci riflette urliam… - infoitcultura : Giffoni celebra le 6 mila puntate di 'Un Posto al Sole' - infoitcultura : Un posto al sole/ Anticipazioni 26 luglio: Chiara parte sola, Nunzio si dispera… -