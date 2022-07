Un incendio ha devastato la Versilia: quando voteremo chiediamone conto alla politica (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ho visto molti interventi, alcuni autorevoli, altri assai meno sugli effetti devastanti del riscaldamento globale. Si va da scienziati autorevoli a soggetti che pensano di salvare il pianeta piantando due alberelli in giardino. Il tema è comunque irrimandabile. Il professor Stefano Mancuso dell’Università di Firenze indica da tempo come antidoto al riscaldamento globale la scelta di piantare miliardi di alberi, che potrebbero invertire il trend di produzione della CO2, il principale gas serra. La tesi di Mancuso è serissima, ma appare avulsa dalla realtà folle che viviamo. Nei giorni scorsi ho lavorato dentro il colossale incendio di Massarosa che ha devastato la Versilia. Non è il primo su cui mi trovo a lavorare, ogni volta è un qualcosa che ti segna. Ti fa incazzare per dirla senza giri di parole. Quasi 900 ettari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ho visto molti interventi, alcuni autorevoli, altri assai meno sugli effetti devastanti del riscaldamento globale. Si va da scienziati autorevoli a soggetti che pensano di salvare il pianeta piantando due alberelli in giardino. Il tema è comunque irrimandabile. Il professor Stefano Mancuso dell’Università di Firenze indica da tempo come antidoto al riscaldamento globale la scelta di piantare miliardi di alberi, che potrebbero invertire il trend di produzione della CO2, il principale gas serra. La tesi di Mancuso è serissima, ma appare avulsa drealtà folle che viviamo. Nei giorni scorsi ho lavorato dentro il colossaledi Massarosa che hala. Non è il primo su cui mi trovo a lavorare, ogni volta è un qualcosa che ti segna. Ti fa incazzare per dirla senza giri di parole. Quasi 900 ettari ...

