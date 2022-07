Umberto Bossi a Gandino per i funerali dell’ex guardia del corpo Franco Aresi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gandino. C’era anche Umberto Bossi mercoledì mattina a Gandino per i funerali di Francesco Aresi, stroncato domenica 24 luglio da un infarto in montagna a Valbondione, all’età di 68 anni. Insieme al fratello Emiliano, aveva a lungo curato la sicurezza del leader leghista nelle sue uscite pubbliche: gli aveva fatto da guardia del corpo, autista e assistente personale. Aresi gli era accanto anche quando il ‘Senatùr’, nel marzo 2004, venne colpito dall’ictus e trasferito in gran segreto dall’ospedale di Varese a quello di Brissago. E proprio Bossi ha voluto rendergli omaggio presenziando in Basilica. Dopo aver assistito alla messa celebrata dal parroco don Innocente Chiodi, Bossi ha salutato sul sagrato ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 luglio 2022). C’era anchemercoledì mattina aper idi Francesco, stroncato domenica 24 luglio da un infarto in montagna a Valbondione, all’età di 68 anni. Insieme al fratello Emiliano, aveva a lungo curato la sicurezza del leader leghista nelle sue uscite pubbliche: gli aveva fatto dadel, autista e assistente personale.gli era accanto anche quando il ‘Senatùr’, nel marzo 2004, venne colpito dall’ictus e trasferito in gran segreto dall’ospedale di Varese a quello di Brissago. E proprioha voluto rendergli omaggio presenziando in Basilica. Dopo aver assistito alla messa celebrata dal parroco don Innocente Chiodi,ha salutato sul sagrato ...

