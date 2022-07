Ultime Notizie – Draghi | “Non abbandoneremo lavoratori | pensionati e imprese”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Confermo la volontà del governo di non abbandonare i, i, le”. Così il presidente del Consiglio Marioai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato i ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Andrea Orlando e Renato Brunetta e il sottosegretario Roberto Garofoli. Durante la riunione, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, il ministro dell’Economia ha illustrato le linee essenziali del decreto che il Governo si appresta ad approvare nei prossimi giorni. La cornice sono i 14,3 miliardi di euro, come emerso dalla Relazione approvata ieri in Cdm e presentata al Parlamento. L’idea è quella di realizzare pochi interventi su pochi temi importanti, utilizzando gli spazi fiscali disponibili soprattutto ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 88.221 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - sole24ore : ?? La #Turchia ha affermato che le esportazioni di #grano dai porti ucraini potrebbero riprendere entro una settiman… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - occhio_notizie : Alessia #Pifferi ha chiesto al suo legale di poter prendere parte ai funerali della piccola Diana - a_meluzzi : RT @anna11558354: @a_meluzzi Ultime notizie dalla Francia : la 4 e' autorizzata ai sanitari ma NON OBBLIGATORIA -

Il Sole 24 ORE

... nellesettimane i prezzi sono scesi e le proposte dei produttori del settore cresciute in ... 3 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Gallo FONTERelazionate RAM DDR5 Articolo Memorie ...Resa dei conti nel centrodestra su candidato premier e collegi: è previsto per oggi, nel pomeriggio, a Montecitorio, il vertice tra Meloni , Berlusconi e Salvini . Ma l'accordo sembra ancora lontano e ... Ucraina ultime notizie. Apre a Istanbul centro per coordinamento corridoi grano MILANO (Reuters) - Piazza Affari si muove in discreto rialzo grazie in particolare alle trimestrali. A livello globale a sostenere i mercati oggi anche le attese di un avvio molto forte a Wall Street ...Inizia domani, 28 luglio, la quinta e ultima fase della campagna abbonamenti della Sampdoria, dedicata alla vendita libera senza prelazioni in tribuna inferiore, distinti, "gabbia" Sud e con prelazion ...