Ultime Notizie – Diana | legale madre | “Fuori da realtà | vuole andare a funerale figlia”

"Una persona che ti guarda, ma non ti vede. Con gli occhi persi nel vuoto". Così l'avvocato Solange Marchignoli, legale insieme al collega Luca D'Auria di Alessia Pifferi descrive all'Adnkronos la sua assistita, che da giovedì scorso è in carcere a San Vittore, accusata dell'omicidio di sua figlia Diana, morta a un anno e mezzo, dopo essere stata abbandonata sola in casa dalla mamma per sei giorni. Pifferi "è talmente scollegata dalla realtà da voler andare al funerale figlia", riferisce l'avvocato, a cui la 37enne ha chiesto anche di telefonare a sua madre e al suo compagno, che però non si sono fatti trovare. "Ci soffre e non si capacita del fatto che possano abbandonarla", dice l'avvocato. Incredulità che Pifferi avrebbe dimostrato anche quando ...

