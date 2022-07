Ultime Notizie – Di Maio | “Futuro governo segua su Ucraina linea euro-atlantica”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “Spero e confido nel fatto che gli italiani chiederanno aie alparlamento di seguire” sull’la” perché “ne va della sicurezza del nostro paese e dei nostri partner”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo alla conferenza della Fondazione Med-Or dal titolo ‘e mediterraneo. C’è un filo rosso?’. “Questa crisi-ha continuato Di- è stata generata nel palazzo, non per volontà dei cittadini italiani, e non permette all’Italia di esprimere il massimo del proprio potenziale ai tavolipei, a partire dalla questione del prezzo del gas”. “Con Enrico Letta e Beppe Sala abbiamo avuto un buon incontro. Sala ha detto ...

sole24ore : ??La #Russia si ritirerà dal progetto della #StazioneSpazialeInternazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizz… - sole24ore : ?? La #Turchia ha affermato che le esportazioni di #grano dai porti ucraini potrebbero riprendere entro una settiman… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - TuttoASRoma : Pinto: “Colpito dall’empatia di Dybala” - lc71488535 : RT @Corriere: Carfagna: «Lascio FI schiacciata su Salvini e Meloni. Non sto coi sovranisti» -

Il Sole 24 ORE

Terremoto oggi Barletta M 2.2/ Ingv, violenta scossa nelle Filippine INCIDENTE ARGENTARIO: "GLI ESAMI TOSSICOLOGICI..." Secondo il parente della donna dispersa, anche dal punto di ...Resa dei conti nel centrodestra su candidato premier e collegi: è previsto per oggi, nel pomeriggio, a Montecitorio, il vertice tra Meloni , Berlusconi e Salvini . Ma l'accordo sembra ancora lontano . ... Ucraina ultime notizie. Turchia: esportazioni grano ucraino riprenderanno entro una settimana Arrivato lo scorso gennaio come colpaccio invernale della Juventus, Dusan Vlahovic ora è pronto e carico per dire la sua ...L'analisi dell'ufficio studi della Cgia di Mestre analizza l'andamento dei costi nel Paese e in ogni singola regione mettendolo a confronto con il ...