Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 63 837 contagi e 207 morti | bollettino 27 luglio

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono 63.837 i nuovida Coronavirus in, 272022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 207. Nelle24 ore sono stati processati 317.720 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 20,1%. In calo i ricoveri, 30 in meno rispetto a ieri, e in terapia intensiva, 10 in meno da ieri. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 4.924 ida coronavirus nel Lazio, 272022, secondo numeri e datideldella Regione. Sono 13 i decessi (+3), 1.136 i ricoverati (+15), 80 le ...

sole24ore : ?? La #Turchia ha affermato che le esportazioni di #grano dai porti ucraini potrebbero riprendere entro una settiman… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - TuttoSuMilano : Omicidio Cadorago, le ultime ore di Valentina Di Mauro: a cena con il compagno, poi lui l'ha accoltellata - fanpage : Secondo indiscrezioni, Beppe Grillo avrebbe lanciato l'aut aut al leader del Movimento, Giuseppe Conte -

Il Sole 24 ORE

Dalla trattativa tra Milan e Bruges per De Ketelaere che sembra giunta alla conclusione, alle mosse di Juve, Inter e Roma: tutte le...Sono 63.837 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 88.221. Le vittime sono 207, in calo rispetto alle 253 di ieri. Il tasso è al 21%, in aumento rispetto a ieri ... Ucraina ultime notizie. Apre a Istanbul centro per coordinamento corridoi grano Calano a 63.837 i nuovi contagi da Covid-19, rilevati nelle ultime 24 ore con un minor numero di tamponi rispetto a ieri (317.720) e per un tasso di positività pari a 20,1% (ieri 19,7%). I decessi ...Per Maldini, terza generazione di una famiglia che ha fatto la storia del calcio italiano, e' quella che si preannuncia come la stagione dello 'svezzamento' lontano da Milanello, in una societa' che ...