Ultime Notizie – Celebra messa sul materassino in mare, sacerdote indagato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Celebra messa sul materassino, il sacerdote viene indagato. La Procura della Repubblica di Crotone ha reso noto di aver aperto un fascicolo ed avviato indagini per “offesa a una confessione religiosa” in ordine alla messa da parte di don Mattia Bernasconi, sacerdote della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano, Celebrata domenica scorsa in mezzo al mare in località Alfieri-Scifo. Gli accertamenti sono stati delegati dal procuratore Giuseppe Capoccia alla Digos di Crotone. Il sacerdote, intanto, si è scusato per il comportamento pubblicando online una lettera indirizzata “all’Arcivescovo, ai Vicari episcopali, ai miei confratelli e a tutti i fratelli e sorelle nella Fede”. “Vi scrivo poche ma sentite righe per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 27 luglio 2022)sul, ilviene. La Procura della Repubblica di Crotone ha reso noto di aver aperto un fascicolo ed avviato indagini per “offesa a una confessione religiosa” in ordine allada parte di don Mattia Bernasconi,della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano,ta domenica scorsa in mezzo alin località Alfieri-Scifo. Gli accertamenti sono stati delegati dal procuratore Giuseppe Capoccia alla Digos di Crotone. Il, intanto, si è scusato per il comportamento pubblicando online una lettera indirizzata “all’Arcivescovo, ai Vicari episcopali, ai miei confratelli e a tutti i fratelli e sorelle nella Fede”. “Vi scrivo poche ma sentite righe per ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 88.221 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - sole24ore : ?? La #Turchia ha affermato che le esportazioni di #grano dai porti ucraini potrebbero riprendere entro una settiman… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - AnsaTrentinoAA : Covid: 561 nuovi casi e incidenza in discesa in Alto Adige. Nessun decesso nelle ultime 24 ore |#ANSA - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Sala 'Un'alleanza senza veti per provare a vincere' -