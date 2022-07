UK, al via il piano contro la siccità (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) - La Gran Bretagna sta mettendo in atto le prime fasi del piano contro la siccità, che prevede un uso accorto dell'acqua per proteggere le scorte idriche. Per il momento non sono previsti limiti all'uso dell'acqua, ma le autorità di regolamentazione e le società idriche stanno lavorando per gestire i livelli dell'acqua, anche attraverso schemi di trasferimento che consentano di sostenere artificialmente la portata dei fiumi. La scorsa settimana le temperature in Gran Bretagna hanno superato i 40°C per la prima volta nella storia. Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) - La Gran Bretagna sta mettendo in atto le prime fasi della, che prevede un uso accorto dell'acqua per proteggere le scorte idriche. Per il momento non sono previsti limiti all'uso dell'acqua, ma le autorità di regolamentazione e le società idriche stanno lavorando per gestire i livelli dell'acqua, anche attraverso schemi di trasferimento che consentano di sostenere artificialmente la portata dei fiumi. La scorsa settimana le temperature in Gran Bretagna hanno superato i 40°C per la prima volta nella storia.

