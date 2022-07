UFFICIALE – Tutto fatto: nuovo acquisto per il Napoli! (Di mercoledì 27 luglio 2022) La trattativa era chiusa già da diversi giorni, ma adesso è arrivata pure l’ufficialità. Kim Min Jae è un nuovo giocatore del Napoli. Sarà lui, dunque, il sostituto di Kalidou Koulibaly dopo il suo trasferimento al Chelsea. Il difensore arriva dal Fenerbache a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro. Pronto per lui un contratto da 2,5 milioni netti a stagione con scadenza fissata al 2025, ma con opzione per altri due anni. UFFICIALE Kim Min Jae Napoli I primi sondaggi effettuati dal DS Giuntoli e dal patron Aurelio De Laurentiis per Kim Min Jae risalgono addirittura allo scorso gennaio, a testimonianza di quanto la dirigenza avesse già da tempo intenzione di regalare questo rinforzo al proprio tecnico Spalletti. Il giocatore della nazionale sudcoreana si trasferisce in Italia dopo solo una stagione in forze ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) La trattativa era chiusa già da diversi giorni, ma adesso è arrivata pure l’ufficialità. Kim Min Jae è ungiocatore del Napoli. Sarà lui, dunque, il sostituto di Kalidou Koulibaly dopo il suo trasferimento al Chelsea. Il difensore arriva dal Fenerbache a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro. Pronto per lui un contratto da 2,5 milioni netti a stagione con scadenza fissata al 2025, ma con opzione per altri due anni.Kim Min Jae Napoli I primi sondaggi effettuati dal DS Giuntoli e dal patron Aurelio De Laurentiis per Kim Min Jae risalgono addirittura allo scorso gennaio, a testimonianza di quanto la dirigenza avesse già da tempo intenzione di regalare questo rinforzo al proprio tecnico Spalletti. Il giocatore della nazionale sudcoreana si trasferisce in Italia dopo solo una stagione in forze ...

