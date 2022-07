UFFICIALE Manchester United, arriva Lisandro Martinez: il comunicato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto di Lisandro Martinez dall’Ajax: il comunicato Attraverso i propri canali ufficiali, il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto dall’Ajax di Lisandro Martinez; uno dei pupilli di Ten Hag. IL comunicato – «Lisandro Martinez ha completato il suo trasferimento dall’Ajax al Manchester United, firmando un contratto fino a giugno 2027, con possibilità di proroga per un ulteriore anno». Officially a Red! ?Welcome to Manchester, @LisandrMartinez ??#MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2022 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilha ufficializzato l’acquisto didall’Ajax: ilAttraverso i propri canali ufficiali, ilha ufficializzato l’acquisto dall’Ajax di; uno dei pupilli di Ten Hag. IL– «ha completato il suo trasferimento dall’Ajax al, firmando un contratto fino a giugno 2027, con possibilità di proroga per un ulteriore anno». Officially a Red! ?Welcome to, @Lisandr??#MUFC—(@ManUtd) July 27, 2022 L'articolo proviene da ...

NackaSkoglund89 : RT @marifcinter: Difensori, ufficiale Lisandro Martinez dall’Ajax al Manchester United: 57,37 mln + un massimo di 10 mln di bonus https://t… - BullaInterista : RT @marifcinter: Difensori, ufficiale Lisandro Martinez dall’Ajax al Manchester United: 57,37 mln + un massimo di 10 mln di bonus https://t… - marifcinter : Difensori, ufficiale Lisandro Martinez dall’Ajax al Manchester United: 57,37 mln + un massimo di 10 mln di bonus - CR7ItaliansFans : @Benedet_Nicolai @CR7Brasil Il Manchester United non glielo venderà mai, altrimenti già sarebbe stato ufficiale. - serieAnews_com : ?? #Calciomercato, #Eriksen è pronto per la sua nuova avventura in #PremierLeague ?? Il #ManchesterUnited accoglie… -