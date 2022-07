Ucraina | Zelensky | “Russia ha perso 40mila soldati in guerra”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Lahainquasida quando ha avviato l’operazione di invasione dell’. A dichiararlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr: “Per quattro mesi, lo stato russo non ha fornito ai suoi cittadini alcuna informazione sulle perdite del contingente di occupazione. Silenzio totale. Nulla è stato pubblicato o detto in numerose interviste e discorsi a livello politico e militare. Tuttavia, questo numero è già quasi di, ovvero il numero dine che l’esercito russo hadal 24 febbraio. E altre decine di migliaia dine sono state ferite”, ha affermato il capo dello stato ucraino.ha chiesto inoltre ...

Dall'inizio della guerra la Russia ha perso quasi 40 mila soldati, secondo il presidente ucraino Zelensky. Draghi parla di interferenza russa nella politica italiana. Cita un solo capo di Stato straniero, Zelensky. Medvedev: 'L'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo'. Ucraina Russia news 27 luglio. Usa a Kiev: consegna nuove armi sarà veloce. Bombardato ponte strategico a Kherson. Mi hanno invitato alla festa per l'onomastico di Hunter Biden, disinteressato protettore dell'Ucraina e della democrazia.

Guerra- Russia: cosa c'è da sapere Le notti proibite dei giovani di Kiev, per scordare la guerraa caccia di spie russe Sul treno per Odessa crocevia di confessioni e segreti rubati ...Volodymyr, Presidente dell', nel suo ultimo videomessaggio ha parlato della Russia. ' Per quattro mesi lo Stato russo non ha fornito ai suoi cittadini alcuna informazione, nemmeno censurata, ...Missili russi su Chuhuiv, a Kharkiv, registrati almeno 3 morti. Bombe di Kiev su ponte a Kherson, territorio ucraino occupato dai russi.Il presidente Zelensky ha esortato gli Stati Uniti a fornire all’Ucraina quanti più aiuti militari possibile nelle prossime settimane per non trascinare le operazioni militari fino all’inizio dell’inv ...