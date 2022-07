Ucraina, Zelensky: “Russia ha perso 40mila soldati in guerra” (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – La Russia ha perso in guerra quasi 40mila soldati da quando ha avviato l’operazione di invasione dell’Ucraina. A dichiararlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: “Per quattro mesi, lo stato russo non ha fornito ai suoi cittadini alcuna informazione sulle perdite del contingente di occupazione. Silenzio totale. Nulla è stato pubblicato o detto in numerose interviste e discorsi a livello politico e militare. Tuttavia, questo numero è già quasi di 40mila, ovvero il numero di persone che l’esercito russo ha perso dal 24 febbraio. E altre decine di migliaia di persone sono state ferite”, ha affermato il capo dello stato ucraino. Zelensky ha chiesto inoltre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Lahainquasida quando ha avviato l’operazione di invasione dell’. A dichiararlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr: “Per quattro mesi, lo stato russo non ha fornito ai suoi cittadini alcuna informazione sulle perdite del contingente di occupazione. Silenzio totale. Nulla è stato pubblicato o detto in numerose interviste e discorsi a livello politico e militare. Tuttavia, questo numero è già quasi di, ovvero il numero dine che l’esercito russo hadal 24 febbraio. E altre decine di migliaia dine sono state ferite”, ha affermato il capo dello stato ucraino.ha chiesto inoltre ...

