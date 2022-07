Ucraina, nuovo avvertimento della Turchia a Nato e Ue: Finlandia e Svezia non stanno rispettando i patti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondo avvertimento della Turchia a Nato e Ue su Svezia e Finlandia. I governi di Svezia e Finlandia non devono permettere che nei loro Paesi si faccia “propaganda contro la Turchia”, tuona il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, sottolineando che Ankara non ha ancora visto da parte dei due Paesi scandinavi i passi – a suo modo di vedere – necessari per aderire alla Nato. “Questi due Paesi devono mantenere le loro promesse contenute nel memorandum d’intesa. Finora, non abbiamo visto alcun passo”, ha avvertito Cavusoglu in un’intervista a Tv100, ricordando che la Turchia ha diritto di veto sull’ingresso nell’Alleanza atlantica. In un accordo firmato tra Ankara, Stoccolma e Helsinki a giugno, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondoe Ue su. I governi dinon devono permettere che nei loro Paesi si faccia “propaganda contro la”, tuona il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, sottolineando che Ankara non ha ancora visto da parte dei due Paesi scandinavi i passi – a suo modo di vedere – necessari per aderire alla. “Questi due Paesi devono mantenere le loro promesse contenute nel memorandum d’intesa. Finora, non abbiamo visto alcun passo”, ha avvertito Cavusoglu in un’intervista a Tv100, ricordando che laha diritto di veto sull’ingresso nell’Alleanza atlantica. In un accordo firmato tra Ankara, Stoccolma e Helsinki a giugno, ...

