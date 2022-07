giornali_it : Ucraina, Minniti: 'Pezzo fondamentale della partita si gioca nel Mediterraneo' #27luglio #QuotidianiOnline… - berardino : RT @ItalyMFA: Il Min @luigidimaio a 'Med-Or Day 2022' con Min @guerini_lorenzo e il Pres @fondazionemedor Minniti: “la crisi ucraina confer… - telodogratis : Ucraina, Minniti: “Pezzo fondamentale della partita si gioca nel Mediterraneo” - zazoomblog : Ucraina Minniti: Pezzo fondamentale della partita si gioca nel Mediterraneo - #Ucraina #Minniti: #Pezzo - ItalyinSlovenia : RT @ItalyMFA: Il Min @luigidimaio a 'Med-Or Day 2022' con Min @guerini_lorenzo e il Pres @fondazionemedor Minniti: “la crisi ucraina confer… -

Adnkronos

Lo ha dichiarato il presidente di Med - Or, Marco, a margine della conferenza dal titolo 'e mediterraneo. C'è un filo rosso'. Le tre grandi crisi scatenate dalla guerra in, ...Lo ha dichiarato il presidente di Med - Or, Marco, a margine della conferenza dal titolo 'e mediterraneo. C'è un filo rosso'. Le tre grandi crisi scatenate dalla guerra in, ... Ucraina, Minniti: "Pezzo fondamentale della partita si gioca nel Mediterraneo" (Adnkronos) – “Penso che sicuramente l’Italia in questa situazione di crisi internazionale molto profonda abbia innanzitutto posto con chiarezza qual è il suo posizionamento” sulla crisi in Ucraina. L ...'La questione aperta con la guerra in Ucraina troverà un compimento nel momento in cui ci sarà un pieno coinvolgimento dei Paesi del Mediterraneo ...