Ucraina: ministro Energia, 'faremo risparmiare a Ue 6 mld metri cubi di gas russo' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kiev, 27 lug. (Adnkronos) - Il ministro dell'Energia dell'Ucraina Herman Galushchenko ha affermato che l'Ucraina può aiutare l'Europa a risparmiare fino a 6 miliardi di metri cubi di gas. "Gli europei - ha detto - capiscono che c'è un grosso rischio che domani Gazprom interrompa del tutto le forniture di gas all'Europa. L'Ucraina può partecipare all'esportazione di elettricità, aumentandola al fine di ridurre l'uso del gas russo. Al momento, l'Ucraina è in grado di esportare in sicurezza circa 1,5 GW di elettricità e, di conseguenza, questo farà risparmiare agli europei da 5 a 6 miliardi di metri cubi di gas russo".

