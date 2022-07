Ucraina | Kiev rivendica | Colpito ponte Kherson | russi lascino la città | Missili russi su Odessa e Kharkiv

Agenzia_Ansa : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Sochi il 5 agosto. Lo ha r… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina cede Eurovision 2023 al Regno Unito. La ministra: 'La Bbc prende in consegna la rassegna dopo intesa con… - sole24ore : ??La #Russia si ritirerà dal progetto della #StazioneSpazialeInternazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizz… - tg2000it : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia news #27luglio #Usa a #Kiev: consegna nuove armi sarà veloce Bombardato ponte strategico a #Kherson #Zelen… - rpinci : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia news #27luglio #Usa a #Kiev: consegna nuove armi sarà veloce Bombardato ponte strategico a #Kherson #Zelen… -

Grano, al via centro di coordinamento a Istanbul. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan annuncia una visita in Russia il 5 agosto per incontrare Vladimir ...Guerra- Russia: cosa c'è da sapere Le notti proibite dei giovani di, per scordare la guerra Zelensky a caccia di spie russe Sul treno per Odessa crocevia di confessioni e segreti rubati ...La guerra in Ucraina è arrivata al 154esimo giorno. I militari ucraini lanciano la controffensiva attaccando il ponte principale di Kherson, intimando all'esercito del Cremlino di abbandonare la città ...Tuttavia, questo numero è già quasi di 40mila, ovvero il numero di persone che l'esercito russo ha perso dal 24 febbraio. La Russia ha perso in guerra quasi 40mila soldati da quando ha avviato l'opera ...