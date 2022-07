Ucraina: Kiev, ‘morti 40.070 soldati russi, distrutti 1.738 tank’ (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kiev, 27 lug. (Adnkronos) – Ammonterebbero a 40.070 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 40.070 uomini, 1.738 carri armati, 3.971 mezzi corazzati, 883 sistemi d’artiglieria, 258 lanciarazzi multipli, 117 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 222 aerei, 190 elicotteri, 2.847 autoveicoli, 15 unità navali e 726 droni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 luglio 2022), 27 lug. (Adnkronos) – Ammonterebbero a 40.070 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 40.070 uomini, 1.738 carri armati, 3.971 mezzi corazzati, 883 sistemi d’artiglieria, 258 lanciarazzi multipli, 117 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 222 aerei, 190 elicotteri, 2.847 autoveicoli, 15 unità navali e 726 droni. L'articolo CalcioWeb.

vitopetrocelli : Il governo, pur dimissionario, ha pronto il quarto decreto Armi all’Ucraina. Sono guerrafondai fino in fondo, sono… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina cede Eurovision 2023 al Regno Unito. La ministra: 'La Bbc prende in consegna la rassegna dopo intesa con… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev tenta di rilanciare il turismo. Le proposte vanno dal 'relax' di Leopoli alle gite nel canyon di Ka… - TV7Benevento : Ucraina: Usa approvano cura militari Kiev in ospedale americano in Germania - - bizcommunityit : Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Gli Usa rassicurano Kiev: «Consegna nuove armi sarà veloce».... -