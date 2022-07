Ucraina, il ritratto-intervista alla first lady Olena Zelenska pubblicato su Vogue scatena le polemiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il ritratto-intervista di Vogue alla first lady Ucraina Olena Zelenska scatena le polemiche. Le immagini sono quelle di un servizio fotografico patinato. Lei appare con i capelli biondi vaporosi. Ora è in un sotterraneo: dietro di lei un uomo armato fa la guardia e dappertutto ci sono i sacchi che si usano per le barricate. Poi è con il marito, il premier Volodymyr Zelensky. Si abbracciano all’interno della loro dimora. Infine lo scatto la cattura in piedi in cappotto blu, davanti a mezzi militari accartocciati, circondata da soldatesse in mimetica. L’intervista alla first lady dell’Ucraina, per l’edizione di Kiev, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildile. Le immagini sono quelle di un servizio fotografico patinato. Lei appare con i capelli biondi vaporosi. Ora è in un sotterraneo: dietro di lei un uomo armato fa la guardia e dappertutto ci sono i sacchi che si usano per le barricate. Poi è con il marito, il premier Volodymyr Zelensky. Si abbracciano all’interno della loro dimora. Infine lo scatto la cattura in piedi in cappotto blu, davanti a mezzi militari accartocciati, circondata da soldatesse in mimetica. L’dell’, per l’edizione di Kiev, ha ...

