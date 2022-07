(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Penso che sicuramente l’in questa situazione di crisi internazionale molto profonda abbia innanzitutto posto con chiarezza qual è il suo” sulla crisi in. Lo ha dito il ministro della Difesa, Lorenzo, intervenendo alla conferenza della Fondazione Med-Or dal titolo ‘e mediterraneo. C’è un filo rosso?’. “Sicuramente l’ha posto con chiarezza qual è la sua posizione, nella consapevolezza che l’aggressione della Russia all’rappresentasse una minaccia per la sicurezza globale”, ha proseguito, sottolineando che nella fase precedente all’ “aggressione russa”, l’è stata “protagonista” sul piano diplomatico, sia bilaterale che ...

ItalyMFA : Il Min @luigidimaio a 'Med-Or Day 2022' con Min @guerini_lorenzo e il Pres @fondazionemedor Minniti: “la crisi ucra… - Agenzia_Ansa : Dovrebbe esserci anche il quarto decreto interministeriale sull'invio di armi all'Ucraina - a quanto si apprende -… - berardino : RT @ItalyMFA: Il Min @luigidimaio a 'Med-Or Day 2022' con Min @guerini_lorenzo e il Pres @fondazionemedor Minniti: “la crisi ucraina confer… - telodogratis : Ucraina, Guerini: “Italia chiara su suo posizionamento” - zazoomblog : Ucraina Guerini: Italia chiara su suo posizionamento - #Ucraina #Guerini: #Italia #chiara -

Adnkronos

...di crisi internazionale molto profonda abbia innanzitutto posto con chiarezza qual è il suo posizionamento' sulla crisi in. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo, ......di crisi internazionale molto profonda abbia innanzitutto posto con chiarezza qual è il suo posizionamento" sulla crisi in. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo, ... Ucraina, Guerini: "Italia chiara su suo posizionamento" Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “La questione aperta con la guerra in Ucraina troverà un compimento nel momento in cui ci sarà un pieno coinvolgimento dei Paesi del Mediterraneo allargato. E’ ...(Adnkronos) - "Penso che sicuramente l'Italia in questa situazione di crisi internazionale molto profonda abbia innanzitutto posto con chiarezza qual è il suo posizionamento" sulla crisi in Ucraina. L ...