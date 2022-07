Ucraina | Blinken | “A breve parlerò con Lavrov”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nei prossimi giorni” il segretario di Stato americano Antonyavrà un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo Sergei, per la prima volta dall’inizio della guerra il 24 febbraio scorso. Lo ha annunciato lo stesso capo della diplomazia di Washington. Parlando al dipartimento di Stato con i giornalisti,ha spiegato di voler “sollevare” con“un tema che è per noi è una priorità fondamentale, il rilascio degli americani Paul Whelan e Brittney Griner, erroneamente detenuti” in Russia e a cui “deve essere permesso di tornare a casa”. Per ottenere il loro rilascio, ha detto il segretario di Stato, Washington ha già presentato nelle settimane scorse a Mosca “proposte sostanziali” che le due parti stanno discutendo. “Userò la conversazione per seguire la cosa ...