Ucciso nel Donetsk un giornalista ucraino che si era arruolato nell'esercito di Kiev (Di mercoledì 27 luglio 2022) Guerra in Ucraina e carneficina quotidiana: il giornalista ucraino Oleksandr Savochenko , che si era arruolato come volontario nelle forze armate ucraine per combattere contro l'invasione russa, è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 luglio 2022) Guerra in Ucraina e carneficina quotidiana: ilOleksandr Savochenko , che si eracome volontarioe forze armate ucraine per combattere contro l'invasione russa, è ...

Noninfluente : RT @Giovanni7769: 'Zelensky sarà ucciso insieme ai comando militare' È stato già deciso, dicono, per lasciare l'Ucraina in mano ai Russi ma… - ADazzetti : @pbecchi @LaValentina2012 La differenza sta nel morire col Covid addosso o di Covid. Nel secondo caso la malattia p… - GuerraInutile : @EnricoLetta Avete ucciso Gheddafi, Sadam Hussein con prove false Aprendo le porte dell’Isis al mondo e compresi gl… - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Ennesimo femminicidio. Un sessantenne nel pomeriggio ha ucciso la moglie nel Genovese. In seguito ha chiamato i carabinie… - AminelliVr : RT @Agenzia_Ansa: Ennesimo femminicidio. Un sessantenne nel pomeriggio ha ucciso la moglie nel Genovese. In seguito ha chiamato i carabinie… -