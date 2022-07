Uccide a coltellate la compagna di università che lo ha respinto, il Tribunale: 'Impiccatelo in diretta tv' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha ucciso una ragazza colpevole di averlo respinto. Ora l'esecuzione per impiccagione del killer potrebbe essere trasmessa in diretta tv. Mohamed Adel , 21 anni, è stato condannato a morte dopo che è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha ucciso una ragazza colpevole di averlo. Ora l'esecuzione per impiccagione del killer potrebbe essere trasmessa intv. Mohamed Adel , 21 anni, è stato condannato a morte dopo che è ...

luigicasile : Giustizia seria. - ilmessaggeroit : Uccide compagna università a coltellate, il Tribunale: «Impiccatelo in diretta tv come monito» - Moonsha72460823 : RT @Noviolenzadonne: Non è una lite quando lui insegue lei col coltello, non è conflittualità ma aggressione. Quante volte abbiamo detto ch… - Noviolenzadonne : Non è una lite quando lui insegue lei col coltello, non è conflittualità ma aggressione. Quante volte abbiamo detto… - infoitinterno : Cadorago, uccide la compagna all'alba con 20 coltellate. «Era geloso» -