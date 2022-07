TvBoy: 'Un cuore rosa per il Festival dello Sport. Ammiro Jacobs, mi rivedo in Messi' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da Marco Pantani a Kobe Bryant, La Gazzetta dello Sport si è spesso affidata alla sua arte per celebrare i campioni senza tempo. Contemporanea nei messaggi e nei volti, accessibile come lo schermo del televisore su cui è nata. L'ultimo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da Marco Pantani a Kobe Bryant, La Gazzettasi è spesso affidata alla sua arte per celebrare i campioni senza tempo. Contemporanea nei messaggi e nei volti, accessibile come lo schermo del televisore su cui è nata. L'ultimo ...

sportli26181512 : TvBoy: 'Un cuore rosa per il #FestivaldelloSport. Ammiro Jacobs, mi rivedo in Messi': TvBoy: 'Un cuore rosa per il… -