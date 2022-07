Tv in lutto | addio all’attrice | dalla recitazione ai ruoli dietro alla telecamera

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Bobbie Faye Ferguson morta. L’attrice e madre della star di The Conners Jay R. Ferguson aveva 78 anni. Residente a Sherman Oaks, l’attrice si è spenta il 25 giugno per cause naturali, ma la notizia è arrivata solo in queste ore con una dichiarazione dei rappresentanti di suo figlio all’Industry Entertainment. Nata il 10 ottobre 1943 a Memphis, nel Tennessee, Bobbie Faye è cresciuta a Eudora, in Arkansas. Si è laureata all’Università dell’Arkansas a Monticello, ha insegnatoSkyline High School dis ed è stata uno dei membri fondatori e insegnante dipresso il KD Studio. Si è trasferita a Los Angeles e ha lavorato come modella e attrice, in famose serie televisive. Bobbie Faye Ferguson morta.di Hazzard ...