Tunisia, sì alla nuova Costituzione di Saied. Ma al referendum vota solo il 30,5% (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il presidente tunisino Kais Saied Tunisi, 27 luglio 2022 - La Tunisia approva la nuova Costituzione proposta dal presidente Kais Saied , che rafforza ulteriormente i poteri del Capo dello Stato. I "sì"... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il presidente tunisino KaisTunisi, 27 luglio 2022 - Laapprova laproposta dal presidente Kais, che rafforza ulteriormente i poteri del Capo dello Stato. I "sì"...

