(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nelledi mid term per il Congresso a novembre ci sarà "una vittoria trionfale" dei Repubblicani che aprirà la strada al "di un presidente repubblicano che nelsi riprenderà la". Quanto cosa "in cui credo fermamente". Sono le previsioni dell'ex presidente Donald, espresse nel suo primo comizio pubblico da quando ha lasciato la, in occasione dell'America First Agenda Summit, che si sta svolfgendo a Washington. Quanto alle sue ambizioni personali, tornando a definirsi "il più perseguitato della storia" fra i presidenti Usa,ha ribadito che non intende rinunciare a candidarsi alla"per fermare le inchieste", senza però esplicitare la sua ...

Agenzia askanews

Ora il nostro Paese e' in ginocchio, l'inflazione a livelli record, milioni di clandestini spingono per entrare e invaderci"."Dobbiamo riportare - ha battuto e ribattuto sul punto- la ...Ora il nostro Paese e' in ginocchio, l'inflazione a livelli record, milioni di clandestini spingono per entrare e invaderci"."Dobbiamo riportare - ha battuto e ribattuto sul punto- la ... Trump: stravinceremo elezioni 2022 e ritorno a Casa Bianca in 2024 Roma, 26 lug. (askanews) - Nelle elezioni di mid term per il Congresso a novembre ci sarà "una vittoria trionfale" dei Repubblicani che aprirà la strada al "ritorno di un presidente repubblicano che n ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...