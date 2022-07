Trovato morto nel torrente con maglietta Nike e bermuda (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un cadavere la cui identità è ancora ignota è stato Trovato in un torrente in provincia di Treviso. Si attende l'autopsia per capire le cause del decesso. Treviso, Trovato cadavere in un torrente: ignote le cause del decesso su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un cadavere la cui identità è ancora ignota è statoin unin provincia di Treviso. Si attende l'autopsia per capire le cause del decesso. Treviso,cadavere in un: ignote le cause del decesso su Donne Magazine.

enpaonlus : Grazie ai ?@_Carabinieri_? e alle Guardie Zoofile ENPA. Chi sa parli e ci aiuti a portare in Tribunale i responsabi… - IANMILIN : RT @11Giuliano: Fragili: Colpito da malore mentre passeggia sulla Serra, morto un pensionato di Cavaglià.i chiama Franco Bechaz, 78 anni, i… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Fragili: Colpito da malore mentre passeggia sulla Serra, morto un pensionato di Cavaglià.i chiama Franco Bechaz, 78 anni, i… - Riccard610 : @KTonkova Nell'armadio, sul balcone, nello sgabuzzino e non l'ho trovato, ero così contento che mia moglie non mi t… - 11Giuliano : Fragili: Colpito da malore mentre passeggia sulla Serra, morto un pensionato di Cavaglià.i chiama Franco Bechaz, 78… -