“Trionfo della democrazia”. La giravolta del NYT sull'addio di Draghi (Di mercoledì 27 luglio 2022) «La fine del governo Draghi è il Trionfo della democrazia, non una minaccia». È il giudizio che appare nel New York Times in un'opinione di Christopher Caldwell, giornalista e autore di libri sull'immigrazione. L'autore dà una lettura diversa della crisi e chiede se davvero sia ‘populista' preoccuparsi di quanto possa essere democratico un ‘governo tecnico', una delle formule più usate nella storia della politica italiana. L'intervento arriva cinque giorni dopo quello di David Broder, dal titolo «Il futuro è l'Italia. Ed è tetro», che aveva provocato l'indignazione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, di cui il giornale newyorkese aveva ricordato il legame con nostalgici del fascismo. Qui i toni sono più concilianti. «In una ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) «La fine del governoè il, non una minaccia». È il giudizio che appare nel New York Times in un'opinione di Christopher Caldwell, giornalista e autore di libri'immigrazione. L'autore dà una lettura diversacrisi e chiede se davvero sia ‘populista' preoccuparsi di quanto possa essere democratico un ‘governo tecnico', una delle formule più usate nella storiapolitica italiana. L'intervento arriva cinque giorni dopo quello di David Broder, dal titolo «Il futuro è l'Italia. Ed è tetro», che aveva provocato l'indignazioneleader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, di cui il giornale newyorkese aveva ricordato il legame con nostalgici del fascismo. Qui i toni sono più concilianti. «In una ...

