Travolse donna davanti ristorante a Napoli | preso in Spagna

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ statoin, a Valencia, Luigi Capuano, 34 anni, ricercato dallo scorso 16 maggio, dopo il grave incidente stradale avvenuto la sera del 15 maggio in via dei Tribunali, nel cuore di, nel quale venne investita e ferita la compagna del proprietario di unche era intenta a servire ai tavoli. A travolgere lafu una moto che procedeva lungo il decumano partenopeo ad alta velocità. Dopo l’incidente il centauro si diede alla fuga e a distanza di poco tempo giunsero sul posto un gruppo di persone che minacciò i presenti, tra cui anche dei turisti argentini, per impedire che il conducente, loro amico, finisse nei guai. Fu proprio Capuano, secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile di, ...

